Aktaş: “Bursa yüzünü turizme dönmeli”

Başkan Aktaş, Bursa Turizm Platformu tarafından Mercure Otel’de düzenlenen istişare toplantısına konuk oldu. Bursa Turizm Platformu Koordinatörü ve BTSO 42. Komite Başkanı Hasan Eker’in yönettiği toplantıda, Bursa’nın turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler konuşuldu, katılımcılar görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Bursa’nın Allah vergisi bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, avantaj ve dezavantajlar belirlenerek, turizmde yol haritası oluşturulması gerektiğini ifade etti. "Bursa’nın gelişen yüzü kesinlikle turizm olmalıdır" diyen Başkan Alinur Aktaş, şehir için turizmi 12 aya yayacak uzun soluklu bir süreç belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Doğru adımlar atılması halinde başarının kendiliğinden geleceğini belirten Başkan Aktaş, "Bursa, sanayi-turizm-tarih-kültür ve tarımın yanında daha birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Hepsinin kıyısından köşesinden tutmuş. Ancak Bursa’nın yüzünü turizme dönmesi gerekiyor. Turizm bizler için kaçınılmaz. ’İstanbul’a çok yakınız, insanları bir günden fazla şehirde tutamıyoruz’ gibi bahaneleri asla kabul edemeyiz. Turizmin birçok alt başlığı var. Süreci iyi yönetirsek, hedefe varabiliriz. Sadece İznik bile tek başına Bursa’yı ihya eder. Turist akınına uğrar. Dünyanın standartlarında İznik’i geliştirmeliyiz" dedi.

Organize sanayi bölgelerinde doluluk oranının yüzde 49 civarında olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yeni sanayi bölgesi kesinlikle açılmamalı" diyerek, Bursa’nın nitelikli sanayiye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde doluluk oranının yüzde 93 civarında olduğunu anlatan Başkan Aktaş, bunların şehir dışına taşınmasına ciddi ihtiyaç duyulduğunu, bu durumu ortaya çıkan verilerden anlayabildiklerini ifade etti. Başkan Aktaş, "Bundan sonra reklam ve tanıtımla alakalı daha kurumsal, profesyonel adımlar atmalıyız. Elimizdeki değerleri geniş kitlelere ulaştırmalıyız. Kendimizi anlatmak, tanıtmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bursa’da yapılan bir aktiviteyi 17 ilçe tamamen sahiplenmelidir. Değişim ve dönüşüm rakamlara yansımalı. Önümüzdeki süreçte güzel gelişmelerin olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Elimizdeki kıymetin değerini bilmeliyiz"

Ezberleri bozan Bursa ile ilgili sağlıklı kararların alınmasını bir vatandaş olarak istediğini anlatan Başkan Aktaş, şehirde ortak aklı işletmek gerektiğinin altını çizdi. İstanbul’da yaşayıp yıllarca denizi görmeyen kesim gibi Bursa’da yaşayıp yıllarca şehri konuşmayan insanların olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Herkesin ömür sürmekten keyif alacağı, içinde bulunmaktan onur duyacağı bir şehirde yaşıyoruz. Elimizdeki kıymetin değerini bilmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak maddi ve manevi destek vermeye hazırız. Son günlerdeki gelişmeler için hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bizler de Bursa olarak, daha iyi neler yapabileceğimizi hesaplamalıyız. İmkansız gibi görünen noktalar olabilir fakat aşılmaz hiçbir problem yoktur" şeklinde konuştu.

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü ve BTSO 42. Komite Başkanı Hasan Eker ise, genel konularda hazırlanan 15 maddelik görüşleri dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın turizme önem vermesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Eker, ilgi sürdüğü müddetçe şehirde turizmin gelişeceğine dikkat çekti.