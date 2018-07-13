Aktaş: “Spor gençler için fırsat”

Göreve geldir gelmez yaptığı yönlendirmelerle Bursa’da insana dokunan yatırımların hız kazanmasına vesile olan Başkan Aktaş, Arabayatağı Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşların tek tek taleplerini aldı, düşüncelerini dinledi. Başkan Aktaş’ın ziyareti nedeniyle, Arabayatağı Spor Kulübü tesisleri önünde yemekli toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen toplantıda, davetlilere döner-pilav ve ayran ikram edildi. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Arabayatağı Spor Kulübü Başkanı Süleyman Durak, yöneticiler ve oyuncular da Başkan Aktaş’a ziyaretinde eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, gençlerin herhangi bir spor dalıyla uğramasının önemine değindi. Spor kulüplerinin doğru manada kullanıldığı takdirde çocukların eğitilmesi, bir arada tutulması, sağlıklı bünyeye sahip olmaları anlamında hayati önem taşıdığını belirten Başkan Aktaş, “Müsabakalarda şampiyon, ikinci, üçüncü olunur. Allah göstermesin, küme de düşülür. Mesele bu değil. Mesele, çocuklarımızı spor kulüpleri gibi doğru adreslere kanalize edebilmektir” dedi.

Çocuklara genel kültür ve ahlakla ilgili genel bilgilendirmeler yapabilmenin, onların iyi birer insan olabilmelerine ön vermenin işin can alıcı noktası olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Burada Türk bayrağı var. Bayrağımızın rengi kırmızı ve şehitlerimizi temsil ediyor. Dolayısıyla devletimize, vatanımıza ve milletimize olan bağlılığımızın, birlik ve beraberliğimizin artması için spor kulüpleri ve benzer dernekler bir araçtır. Ama iyi manada kullanılırsa araçtır. Allah göstermesin, kötü manada kullanılırsa, tahmin edilemeyen sonuçlar verir” diye konuştu.

Başkan Aktaş, gerçekleştirdiği ziyarette tam kadro hazır bulunan Arabayatağı Spor Kulübü yönetici ile oyuncularını, aldıkları başarılı sonuçlar ve oluşturdukları toplumsal fayda nedeniyle tebrik etti. Sporun meydana getirdiği tüm güzel davranışları Arabayatağı Spor Kulübü’nde yakından müşahede ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Allah, birlik ve beraberliğinizi artırsın inşallah. Şimdiki kulüp başkanımıza ve bundan buraya önce hizmet etmiş, emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi fedakarlıklar olmasa, bu gençler bir arada tutulamaz. Birilerinin bu işlere kafa yorması, birilerinin de maddi destekte bulunması lazım. Burada bu gerçeğin en güzel örneği yaşanıyor. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.