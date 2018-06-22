Âlâ: “25 Haziran sabahı bayram havası estireceğiz”

Bölge Milletvekili Efkan Âlâ, seçime sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bağlarbaşı Mahallesinde düzenlenen nokta mitingde konuşan Âlâ, “Önümüzdeki dönem şaha kalkma dönemidir. 25 Haziranda bir bayram havası estireceğiz” dedi.

Güne HAK - İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına katılarak başlayan Âlâ, ardından Orhangazi İlçesinde MARZİM Yönetim Kurulu üyeleri ve işadamlarıyla, sonrasında ise İznik Gölğ Keramet Sulama Birliği yöneticileriyle bir araya geldi. Âlâ, Orhangazi’de Erzurumlular ve Bayburtlular hemşehri derneklerinin düzenlediği toplantıya da katıldı.

AK Parti Milletvekili adayları Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılınç, Muhammed Erdoğan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Bağlarbaşı Mahallesinde düzenlenen nokta mitingine katılan Âlâ, sandıkta sağlanan istikrar sayesinde Türkiye’nin bu gelişmeyi sağladığını söyledi.

Türkiye’nin son 16 yılda 3,5 kat büyüdüğüne dikkat çeken Âlâ, “Halkımızla beraber başardığımız bu iş büyük bir iştir. Türkiye’ye armağan ettiğiniz bu istikrar havasıyla, halkımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle ve dünya mazlumlarının sesi olan liderimizle Türkiye’yi ayağa kaldırdık. Gelecek dönem şahlanma dönemimiz olacak” şeklinde konuştu.

Âlâ, Türkiyenin en büyük hedefinin, en güçlü 10 devlet arasına girmek olduğunu söyledi. Âlâ konuşmasına şöyle devam etti, “Sağladığımız gelişmeyle, Türkiye bölgesinde ve dünyada parmakla gösterilen bir ülke oldu. Dünya 2008 ekonomik kriziyle çalkalanırken, yanıbaşımızda Yunanistan ve Ukrayna talan olurken, biz dimdik, sarsılmadan durduk. Ortaya koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize, halkımızın bize olan güveniyle emin adımlarla yürüyeceğiz.”

Yapılan hamlelerle, terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Âlâ, “Artık terörle mücadelemizi sınır dışında sürdürdüyoruz. Eskiden paramızla alamadığımız silahları kendimiz yapıyoruz. Yerli ve milli silah sanayii hamlemizle, Türkiye kendi silahını kendisi üretebilen 5 - 6 ülkeden biri haline geldi” dedi.