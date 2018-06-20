Alanya’da Osmangazi rüzgarı esecek

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları Bursa’da tertiplendi. 4 hafta boyunca devam eden müsabakalarda başarılı olan Osmangazili minik hentbolcular, il ikinciliği başarısını yakaladı. Elde ettikleri dereceyle Ramazan Demirci Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek Osmangazi Belediyespor’un minik yıldızları Bursa’ya şampiyonluk kazandırmayı hedefliyor. Bu yıl 24’ncüsü gerçekleşecek turnuvaya Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden yaklaşık 700 sporcu katılım sağlayacak. 27 Haziran’da başlayacak zorlu mücadele, 1 Temmuz tarihinde sona erecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2006-2007 yaş kategorisinde mücadele edecek minik sultanlara başarılar dileyerek, “Böylesine önemli bir müsabakada Bursa ve Osmangazi’yi temsil edecek sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.