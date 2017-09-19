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19 Eylül 2017 12:15

Alzheimer hastalarına köpek balığı umut oldu

Çanakkale’de hamsi ağlarına takılan pamuk cinsi 4 metrelik dev köpek balığı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde satışa sunuldu.

Alzheimer hastalarına köpek balığı umut oldu

19 Eylül 2017 12:15


Tahir Balıkçılık’ın tezgâhlarında teşhir edilen 4 metrelik pamuk cinsi köpek balığı büyük ilgi gördü. Köpek balığının etrafını çeviren meraklılar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Tahir Balıkçılık yetkilisi Ömer Uzunay, dev balığın Çanakkale’de balıkçıların hamsi ağlarına takıldığını söyleyerek, “Alzheimer ve kanser hastalığına iyi geldiği söyleyen köpek balığı alternatif tedavi olarak tüketilmekte. Bu yüzden daha tezgâha gelir gelmez alıcısı çıkmakta” dedi.


Ömer Uzunay, balık fiyatlarında düşüş olduğunu söyleyerek, ”Hamsinin kilosu 20 liradan 10 liraya düştü. Sardalye 10, istavrit 10, kolyoz 15 liraya satılıyor. Palamudun tanesi ise 15 liradan 10 liraya düştü. Hakiki uskumru 20-25 liraya, barbun-tekir 20 liraya satılıyor. Balık bollaştıkça halkımıza daha ucuza satarız inşallah" diye konuştu.


Uzunay, yeni av mevsiminin verimli olacağı kanaatinde olduğunu dile getirerek, "Hamsi, istavrit ve sardalye bol. Lüfer ve çinakop bu yıl yok denecek kadar az” dedi.




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