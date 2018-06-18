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18 Haziran 2018 17:31

Amatör balıkçılar mercek altında

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 15 Haziran’da balık av yasağının kalkması ile birlikte denetimler başladı.

Amatör balıkçılar mercek altında

18 Haziran 2018 17:31


Büyükorhan barajında amatör avcılık kaidelerini ihlal eden kişilere ceza kesildi. Su ürünleri avlanma yasağının kalkmasının ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Çok sayıda oltayla avlandığı iddia edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.


İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayrettin İnal, "Bilindiği üzere sazan balığının avlanması ile ilgili avlanma yasağı 15 Haziran’da kalktı. Bugün yaptığımız denetimde bir kişinin 4 adedin çok üzerinde olta kullandığı, günlük sınırın üzerinde sazan balığı tuttuğu, boy uzunluğuna uyulmadığını tespit ettik. Büyükorhan barajımız özellikle Bursa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen amatör avcıların uğrak yeri" dedi.




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