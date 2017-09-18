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18 Eylül 2017 19:28

Ambulansa taşınırken armudunu yemeye devam etti

Bursa’nın İznik ilçesinde yaralı halde bulunan alkollü şahsın ambulansa taşınırken elindeki armudu yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Ambulansa taşınırken armudunu yemeye devam etti

18 Eylül 2017 19:28


Bursa’nın İznik ilçesinde kolundan yaralı halde kaldırımda yarı çıplak halde yatan alkollü vatandaş, sedye üzerinde ambulansa konulurken elindeki armudu yemeyi de ihmal etmedi. Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. 155’i arayan bir kişi, kaldırımda yarı çıplak hareketsiz yatan biri olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis, yerde yatan kişinin Z.D. (46) olduğunu tespit etti. Yüksek oranda alkol aldığı tespit edilen şahsı ayağa kaldırmakta güçlük çeken ekipler, çareyi ambulans çağırmakta buldu. 112 ekiplerinin sedyeye koyduğu Z.D, elindeki armudu yiyerek ambulansa bindi. Rahat tavırları ile dikkat çeken Z.D’nin bugün acil servise üçüncü gidişi olduğu öğrenildi. 112 yetkilileri, kolunda kesik oluşan kişiye bugün üçüncü kez müdahalede bulunduklarını ifade etti.




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