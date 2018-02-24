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24 Şubat 2018 08:51

Anneler askerlere bere ve atkı örmeye başladı, yün iplik satışları patladı

Afrin’de cephede görev yapan Mehmetçikler için boyunluk, atkı ve bere ören anneler, yün iplik satışlarını 4 kat arttırdı.

Anneler askerlere bere ve atkı örmeye başladı, yün iplik satışları patladı

24 Şubat 2018 08:51


Annelerin Mehmetçiklere şefkati sayesinde hâki renk iplik satışları arttı. Bursa’da Reyhan Pazarı’nda yün iplik satışı yapan esnaf, işlerinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, Mehmetçiğe yün atkı, bere ve boyunluk örmek için iplik alan annelere toptan alımlarda indirim yapıyor. Bir top yün iplik 5 liradan satılırken, 4 top yün iplikten 1 adet bere, atkı ve boyunluk örülüyor.


İşlerinin arttığını ifade eden esnaf, "Son iki ayda özellikle haki yeşili iplik satışlarımız 4 kat arttı. Haki renk yün ipliklerimiz annelerimiz tarafından büyük rağbet görüyor. Annelerimiz ve kadın derneklerimiz iplik alıp cephedeki askerlerimize yün atkı, bere ve boyunluk örüp gönderiyor. Biz de toptan alımlarda annelerimize indirim yapıyoruz" dedi.




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