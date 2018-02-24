Annelerin Mehmetçiklere şefkati sayesinde hâki renk iplik satışları arttı. Bursa’da Reyhan Pazarı’nda yün iplik satışı yapan esnaf, işlerinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, Mehmetçiğe yün atkı, bere ve boyunluk örmek için iplik alan annelere toptan alımlarda indirim yapıyor. Bir top yün iplik 5 liradan satılırken, 4 top yün iplikten 1 adet bere, atkı ve boyunluk örülüyor.

İşlerinin arttığını ifade eden esnaf, "Son iki ayda özellikle haki yeşili iplik satışlarımız 4 kat arttı. Haki renk yün ipliklerimiz annelerimiz tarafından büyük rağbet görüyor. Annelerimiz ve kadın derneklerimiz iplik alıp cephedeki askerlerimize yün atkı, bere ve boyunluk örüp gönderiyor. Biz de toptan alımlarda annelerimize indirim yapıyoruz" dedi.