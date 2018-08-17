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17 Ağustos 2018 13:06

Araçtan fırlayan kadın sürücü hayata 4 gün tutunabildi

Bursa’nın ilçesinde, araçtan fırlayarak ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Araçtan fırlayan kadın sürücü hayata 4 gün tutunabildi

17 Ağustos 2018 13:06


Yeniceköy Mahallesi’nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan kadın sürücüsü tarlalık alana uçtu. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız Bursa’ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız’dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.




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