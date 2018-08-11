Arı kovanlarının bulunduğu bölgede yangın

Yangının çıktığı bölgede çok sayıda arı kovanı da bulunurken, yetkililer havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İznik ilçesinde arı kovanlarının olduğu 4 dönüme yakın makilik alanda yangın çıktı. Elbeyli köyü Hespekli mevkiinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına Bursa Büyükşehir ve Orman İşletme Şefliği’ne ait iki arozöz ile müdahale edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Rüzgârın zaman zaman sert esmesiyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıktığı bölgede çok sayıda arı kovanı bulunuyor. Ekipler, dağlık ve dik olan bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.