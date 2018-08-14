Aşırı yağışlar ahududuyu vurdu

Ahududu hasadı sonlandı. Bahçekaya Köyü’nü ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ahududunun bu sene ortalama 5 liradan satıldığını belirterek, "Çiftçimizin yüzü gülmedi. Bu sene yağışlar çok etkili oldu. Aşırı yağmur olmasaydı, dönümde bin 300 kilo üretim gerçekleşseydi, çiftçimizin yüzü gülerdi. Ama dönümde üretim düştüğü zaman sıkıntıları da elbette oluyor" dedi.

Toplam 480 ton ahududu üretildiğini kaydeden Çelik, "İnegöl’de ahududu üreticiliği son yıllarda artmaya başladı. Ahududu İnegöl’de en çok 450 dönüm alana sahip olan Kıranköy’de bulunmakta. Bunu takiben Mesruriye’de 60 dönüm civarında üretimi yapılmakta. Bir de Gazelli mahallemizde 40 dönüm civarında üretim alanı var. Bizim gayemiz burada gelir getirecek ürünleri daha çok yaygınlaştırmak. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bu sadece ahududu değil, böğürtle de zamanla olacak. Bu tür ürünleri daha çok çoğaltırsak, çiftçilerimize ek gelir olacak. Bu sene yağmurlardan dolayı hem burada hem Kıranköy’de hem de diğer mahallemizde ahududu zarar gördü. Dönümde bin 300 kilo verirken, Kıranköylü arkadaşımız 800 kiloya düştü" dedi.

Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayati Aslan ise, "Bu sene ahududu biraz zayıf kaldı. Ben 5 tona yakın ahududu üretiyordum. Bu sene yağmurlardan dolayı 1.5 ton üretim yapabildik. Yağmurlar çok yağınca hasat üçte bire düştü. Sel tamamen üretimi bitirdi. Fiyatlar iyi ama üretim tatmin etmedi. Bu sene rekolteyi çok yüksek bekliyorduk fakat yağmurlardan dolayı sıkıntı oldu. Yağmur bahçelerimizi olumsuz etkiledi. Seneye kadar bahçelerimizi toparlayabilirsek, umudumuzu korumuş olacağız" dedi.