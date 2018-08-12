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12 Ağustos 2018 11:03

Aybaba’dan soyunma odasında oyuncularına tebrik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın dün Fenerbahçe’ye karşı alınan 2-1’lik mağlubiyete rağmen oynanan oyundan memnun kaldığı, oyuncularını da soyunma odasında, "Aslanlar gibi sahaya mücadelenizi koydunuz.

Aybaba’dan soyunma odasında oyuncularına tebrik

12 Ağustos 2018 11:03

Önümüzdeki hafta daha iyi olacağına inanıyorum" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.


Süper Lig’in ilk haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup olan Bursaspor’da, oynanan futbol Teknik Direktör Samet Aybaba’yı da mutlu etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiği öğrenilen Aybaba’nın, “Aslanlar gibi sahaya mücadelenizi koydunuz. Yeni bir takım oluşturduk. Buna rağmen burada çok iyi bir oyun çıkarttınız. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.


Deneyimli çalıştırıcının, yeni transferlerin performansından da memnun kaldığı bildirildi.




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