Aybaba’dan soyunma odasında oyuncularına tebrik

Önümüzdeki hafta daha iyi olacağına inanıyorum" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

Süper Lig’in ilk haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup olan Bursaspor’da, oynanan futbol Teknik Direktör Samet Aybaba’yı da mutlu etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiği öğrenilen Aybaba’nın, “Aslanlar gibi sahaya mücadelenizi koydunuz. Yeni bir takım oluşturduk. Buna rağmen burada çok iyi bir oyun çıkarttınız. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının, yeni transferlerin performansından da memnun kaldığı bildirildi.