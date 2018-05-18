Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesi Gülçin Künilli’ye (42) ve kendilerine yıllarca şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı babasını tabancayla öldüren Dilara Künilli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Künili, “Babam, olay günü annemi feci şekilde dövünce annem, astım krizine girdi. Babam anneme bıçakla saldıracakken annem dışarıya kaçtı. Sonra ben ayırmaya çalıştım diye bana da vurmaya başlayınca annemi öldürmek için hazırladığı ve benim o görmesin diye arkama sakladığım silahı, korkutmak amacıyla ona doğru çevirdim. Silah aniden ateş aldı. Elimden düşen silah yeniden patladı. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı” dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen yıl 10 Kasım günü öğle saatlerinde Kemal Künilli ile Gülçin Kunilli arasında evde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen öfkeli koca, eşi Gülçin Künilli’yi dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künilli, annesini döven babası Kemal Künilli’yi tabancayla öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal Künilli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara Künilli, ilk ifadesinde, “Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim” dedi.

Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan anne-kız, verdikleri çelişkili ifadeler sonucu tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anne-kız hakkında "Kasten yakın akrabayı öldürmek" suçundan TCK 82/2 maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bursa 7.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Anne ve kızın yargılanmasına başlandı.

“Babam annemi sürekli dövüyordu”

Duruşmada Dilara Künilli hazır bulunurken, annesi Gülçin Kunilli, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya anne kızın akrabaları ve avukatları katıldı. Dilara Künilli, "Olay günü babam annemi çok dövdü. Ben o gün hastaneye gidecektim. Fakat babam anneme zarar verir diye korktum ve gitmedim. Benden silah istedi. Ben de silahın nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Daha sonra kendisi gidip silahı aldı. Mermileri getirmemi söyledi, onları da vermedim. Kendisi mermileri de aldı. Mermileri temizlemeye başladı. O sırada annem yerde oturmuş dolma yapıyordu. Babam birden kül tablasını aldı ve anneme fırlattı. Babam hıncını alamadı ve yerinden kalkarak annemi tekmelemeye başladı. O sırada annem yemek yaptığı için elinde bıçak vardı. O bıçağı annemin elinden alarak ona doğru savurmaya başladı. Ben engel olmaya çalışınca bana da savurdu ve beni tekmeleyerek yere düşürdü. Ben yere düşünce annemi dövmeye devam etti. Annem astım krizine girdi ve babamın elinden bir şekilde kaçarak kendini bahçeye attı” dedi.

"Silahı temizlerken annemi ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit etti"

Babasının tekmesinden sonra yere düştüğü esnada koltuğun üzerindeki silahı fark ettiğini dile getiren Dilara Künilli, babası annesini ‘Sizi öldüreceğim, bu kurşunları üzerinize boşaltacağım, gömeceğim ve kimse bulamayacak’ dediği için korktuğunu, bu sebeple silahı alıp arkasına sakladığını kaydetti. Dilara Künilli, “Silahı saklamak için aldım ve arkama koydum. Annem dışarıya çıkınca, babam bana dönerek, onları ayırmaya kalkıştığım için bana vurmaya başladı. Sonra silahı alıp, beni vuracağını söyledi. Koltukta silahı göremeyince, bana yöneldi. Silah arkamdaydı. Yeniden bana vurmaya başlayınca, korkutmak için silahı ona doğrulttum. Sonra ne olduğunu anlamadım, silah birden patladı. Babam vurulmuştu, başı kanepedeydi, yere düştü. Silahı yere koydum. Silah yerde iken ateş aldı. Tek amacım onu korkutmaktı. Babamı öldürmek istememiştim. Nişan almadım ve neresinden vurulduğunu bilmiyorum. Annem, cezaevinde bulunduğu sırada bizi dövdü. Evde alkol aldı, arkadaşları için hizmet ettirdi. Silahı temizlerken, anneme ’bugün seni ve çocukları öldüreceğim, sizi gömeceğim ve kimse bulamayacak’ şeklinde tehditler ediyordu. Şiddet gördüğümüz için karakola gidip şikayette bulunmuştuk. Ancak, annemi kadın sığınma evine ve bizi de yurda koyacaklarından korktuğumuz için şikayeti geri çektik” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan anne Gülçin Künilli de, "24 yıllık evliliğimiz süre içinde kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Uyuşturucu ve alkol kullanıyordu. Her şey kızımın anlattığı gibi oldu. Kızım kocamı vurduktan sonra dakikalarca başında ‘Baba ölme ne olur’ diye ağladı” dedi.

Mahkeme heyeti, anne-kızın tutukluluk hallerin devamına ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Temmuz ayına erteledi.