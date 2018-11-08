Bağımlılıkla topyekûn mücadele

Yeşilay Şubesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzün en önemli meselesi olan bağımlılıkla mücadelede topluma faydalı ortak projeler geliştireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeşilay Bursa Şubesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Genel Sekreter Suat Arvas ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Yeşilay'ın kuruluş maksadı, üstlendiği misyon, yürütülen projeler ve bağımlılıkla mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı. Bursa'da kurulacak olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin de ele alındığı ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Bursa Şubesi'nin ortak neler yapabilecekleri de konuşuldu.

Alinur Aktaş, bağımlılıkla mücadele denildiğinde akla Yeşilay'ın geldiğini, bu açıdan Yeşilay'ın önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra günümüzde teknoloji bağımlılığının da ciddi mesele haline geldiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, özellikle gençlerin her türlü bağımlılıktan kurtarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeşilay Bursa Şubesi ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Başkan Aktaş, faydalı işlere imza atan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.