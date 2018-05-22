Bakan Fakıbaba’dan Karacabey’e müjdeli haber

Başkan Özkan’ın Karacabey’e tarıma dayalı üretim yapan yeni tesisler ile modern bir mezbaha kazandırılması projelerine Bakan Fakıbaba büyük ilgi gösterdi ve bu konuların yakından takipçisi olacağı müjdesini verdi.

Karacabey’de topyekûn kalkınma hedefiyle ekonomik, sosyal ve kültürel konularda sayısız başarılı çalışmaya imza atan Belediye Başkanı Ali Özkan, tarım ve hayvancılığın başkenti olarak bilinen Karacabey’deki çiftçi sorunlarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile paylaştı. Geçmişten bu yana tam bir tarım kenti olan Karacabey’in, tarıma dayalı sanayinin de başkenti olduğunu belirten Başkan Özkan, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların bölgenin tarıma dayalı sanayi yatırımları ile doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Özkan, sorun ve çözümler konusunda Bakan Fakıbaba’ya detaylı bilgi sundu.

Modern bir mezbaha kurulacak

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın sunduğu projeler arasında bölge çiftçisini yakından ilgilendiren tarıma dayalı yeni sanayi tesislerinin kazandırılması, Karacabey’de büyük bir ihtiyaç haline gelen modern bir mezbaha kurulması ve bazı resmi kurum arsalarının belediyeye kazandırılması konuları yer alıyor.

Kurumlarla diyaloglarımız Karacabey’e güç katıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ilçelerinde ağırlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Ali Özkan, tüm devlet ve özel sektör kurumları ile hükümet nezdinde geliştirdikleri diyaloglar sayesinde ilçeye azımsanmayacak ölçüde güçlü yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

Özkan, bu yöndeki görüşmelere devam edeceklerini ifade ederek, Bakan Fakıbaba’nın taleplerin yerine getirilmesi konularına sıcak baktığını da sözlerine ekledi.