Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 13:18

Balkanlar’da Osmangazi rüzgarı esiyor

On bir ayın sultanı Ramazan Ayının bereketi, huzuru ve keyfi Bursa’da bu yıl her yıldan çok daha farklı bir atmosferde yaşanıyor.

Balkanlar’da Osmangazi rüzgarı esiyor

26 Mayıs 2018 13:18

Binlerce soydaşın yaşadığı, göçmen nüfusuyla Balkanlar’ın göz bebeği olan Bursa’da her yıl sayısız etkinliğe imzasını atan Osmangazi Belediyesi, sınırları aşan bir bağ kurarak Balkan ülkelerindeki ramazan gündemini Bursa’ya taşıdı.


Osmangazi Belediyesi bünyesinde Line Tv ve İhlas Haber Ajansı işbirliği ile oluşturulan yayıncılık faaliyeti, Ramazan Ayı’nın ilk gününden beri her gün farklı noktadan özel yayınlarla, özel konuklarla ekrana geliyor. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya ve Bosna- Hersek rotasıyla sürdürülen yayınlarda her ülkede Ramazan keyfinin yaşandığı özel şehirler seçiliyor. Bursa başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir gibi göçmen nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde çok fazla ilgi gören Osmangazi Balkanlar’da programı, yurt içinden gördüğü desteği Balkan coğrafyasından da aynı ilgiyle görüyor. Akrabalarına, ailelerine ve Türkiye’ye olan özlemlerini ileten Balkan göçmenleri, gönüllere köprü olan bu özel yayın için Osmangazi Belediyesi’ne şükranlarını iletiyor. Bosna- Hersek ile başlayan Osmangazi Balkanlar’da yayını, Kosova ile sürüyor. Haziran ayı başında ise rota diğer ülkelere çevrilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç