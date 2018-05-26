Balkanlar’da Osmangazi rüzgarı esiyor

Binlerce soydaşın yaşadığı, göçmen nüfusuyla Balkanlar’ın göz bebeği olan Bursa’da her yıl sayısız etkinliğe imzasını atan Osmangazi Belediyesi, sınırları aşan bir bağ kurarak Balkan ülkelerindeki ramazan gündemini Bursa’ya taşıdı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde Line Tv ve İhlas Haber Ajansı işbirliği ile oluşturulan yayıncılık faaliyeti, Ramazan Ayı’nın ilk gününden beri her gün farklı noktadan özel yayınlarla, özel konuklarla ekrana geliyor. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya ve Bosna- Hersek rotasıyla sürdürülen yayınlarda her ülkede Ramazan keyfinin yaşandığı özel şehirler seçiliyor. Bursa başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir gibi göçmen nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde çok fazla ilgi gören Osmangazi Balkanlar’da programı, yurt içinden gördüğü desteği Balkan coğrafyasından da aynı ilgiyle görüyor. Akrabalarına, ailelerine ve Türkiye’ye olan özlemlerini ileten Balkan göçmenleri, gönüllere köprü olan bu özel yayın için Osmangazi Belediyesi’ne şükranlarını iletiyor. Bosna- Hersek ile başlayan Osmangazi Balkanlar’da yayını, Kosova ile sürüyor. Haziran ayı başında ise rota diğer ülkelere çevrilecek.