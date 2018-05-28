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28 Mayıs 2018 11:18

Bangladeş konsolosu ölümden döndü

Bangladeş Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Kazım Özer, Bursa’dan Afyonkarahisar’a giderken İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Bangladeş konsolosu ölümden döndü

28 Mayıs 2018 11:18


Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Afyonkarahisar’a seyir halinde olan Bangladeş Afyonkarahisar Fahri Konsolosu 54 yaşındaki Kazım Özer yönetimindeki 03 EC 009 plakalı özel otomobil, Yenice köprülü kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan özel otomobil yağmur suyu kanalına şiddetli şekilde çarparak tarlaya uçtu. Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Kazım Özer yaralandı.


Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 ambulansı tarafından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı fahri konsolosun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.




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