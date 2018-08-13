Başarılı öğrencilere ödül

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Okul Müdürü Ramazan Acar, öğretmenler ve ailelerin de hazır bulunduğu ziyarette, başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimde Bursa ve Türkiye’nin adını yücelten öğrencileri tebrik etti. Bundan sonraki süreçte aynı başarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Alinur Aktaş, ülkenin geleceği olan gençlere çok iş düştüğünü ifade etti. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu ülkenin zeki çocuklara ve özel beyinlere ihtiyacı var. Katma değeri yüksek işler yapmalıyız. Yüksek teknoloji üretmeliyiz. Üniversite yıllarınızda özel sektörle irtibat kurmaya başlayın. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik bu olur. İnanıyorum ki gelecekte güzel işlere imza atacaksınız. Genç neslin katkısıyla ülkemizi güzel günlerin beklediğine inanıyorum" dedi.

Ziyarette; eğitim alanında ülkemizi temsil ederek katıldıkları yarışmalarda başarılı sonuçlara imza atan öğrenciler Metin Ersin Arıcan, Şefik Palazoğlu, Mustafa Mert ve Arda Oru, Başkan Alinur Aktaş tarafından taltif edildi.