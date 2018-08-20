Başkan Aktaş, Pınarbaşı Mezarlığı’nı ziyaret etti

Eşi Sevinç Aktaş ile birlikte aile büyüklerinin Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kurban, Allah’a sunduğumuz kulluk ve samimiyet beyanıdır, fedakarlık ve paylaşmaktır. Kurban, komşularımıza, akrabalarımıza, eşimize dostumuza yakınlaşmadır. Yarın, bize biz olduğumuzu hatırlatan bayramı yaşayıp, insan olmanın şükrünü eda edeceğiz” dedi.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Unutmuyoruz ve unutmayacağız ki, bu toprakların altında yatan şehitlerimiz, çok değerli büyüklerimiz ve Allah dostları var. Buralarda yatan ecdadımız bizlerden bir tek hediye bekliyor, o da bir Fatiha’dır” diye konuştu.

Vatandaşlara lokma ikramı

Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımız da mezarlıklardaki ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlarımıza lokma ikramı yaptık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arife gününde Pınarbaşı, Alacahırka, Hamitler Kent Mezarlığı, Emir Sultan, Baruthane ve Arabayatağı mezarlıklarında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Aynı zamanda vatandaşlar, Kent Meydanı ile Hamitler Kent Mezarlığı arasında sefer yapan ücretsiz otobüslerle Kent Mezarlığı’na ulaşım sağlanıyor.