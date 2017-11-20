Başkan Asa Boyalıca’da zeytin üreticisiyle buluştu

En son Boyalıca Mahallesi’nde üretici ortaklarla buluşan Başkan Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında üreticiye bir önceki yıla göre ortalama yüzde 35 zamlı fiyat açıkladıklarını kaydetti. Asa, "Üretici bize ’erken fiyat açıklayın’ dedi, açıkladık. ’Peşin ödeyin’ dedi, ödedik. ’Kotayı kaldırın’ dedi, kaldırdık. Kısaca ne talep ettilerse hepsini yerine getirdik. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda 50 bin ton satış rakamına ulaşmaktır. Marmarabirlik’in yakaladığı başarılar, ülke genelinde örnek gösterilmektedir. 2010 yılından bu yana daha önce hiç olmadığımız şarküteri reyonuna girebilmek için Pazarlama Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla pazar payımız ve satışlarımız artırılmıştır. Bu tablonun bozulmaması için bir kez daha taşın altına elimizi, kolumuzu değil, kellemizi koyuyoruz. Sizler de mahsulünüzü teslim ederek kooperatifinize sahip çıkın" diye konuştu.