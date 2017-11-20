Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 18:29

Başkan Asa Boyalıca’da zeytin üreticisiyle buluştu

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası dolayısıyla kooperatif bölgesindeki mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Asa Boyalıca’da zeytin üreticisiyle buluştu

20 Kasım 2017 18:29


En son Boyalıca Mahallesi’nde üretici ortaklarla buluşan Başkan Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında üreticiye bir önceki yıla göre ortalama yüzde 35 zamlı fiyat açıkladıklarını kaydetti. Asa, "Üretici bize ’erken fiyat açıklayın’ dedi, açıkladık. ’Peşin ödeyin’ dedi, ödedik. ’Kotayı kaldırın’ dedi, kaldırdık. Kısaca ne talep ettilerse hepsini yerine getirdik. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda 50 bin ton satış rakamına ulaşmaktır. Marmarabirlik’in yakaladığı başarılar, ülke genelinde örnek gösterilmektedir. 2010 yılından bu yana daha önce hiç olmadığımız şarküteri reyonuna girebilmek için Pazarlama Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla pazar payımız ve satışlarımız artırılmıştır. Bu tablonun bozulmaması için bir kez daha taşın altına elimizi, kolumuzu değil, kellemizi koyuyoruz. Sizler de mahsulünüzü teslim ederek kooperatifinize sahip çıkın" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç