Başkan Dündar’a Babalar Günü sürprizi

Babalar Günü’nün Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler ve İzmir’de düzenlenen Patika Oryantiring Şampiyonası’nda dereceye giren bedenî engelli sporcular, tatil biter bitmez Başkan Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Engelli öğrenciler, kendilerini kapıda karşılayan Başkan Dündar’a sarıldı. Büyük mutluluk duyan ve duygulu anlar yaşayan Dündar, makamında ağırladığı çocuklar ile uzun uzun vakit geçirdi. Engelli öğrencilerin sürpriz ziyareti ile haftaya çok güzel başladığını belirten Dündar, özel misafirlerine ikramda bulundu.

Başkan Dündar, İzmir’de düzenlenen Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası’nda Pre YB kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Özinan, Pre A kategorisinde Türkiye ikincisi olan Gürcan Kocapazar ve Açık A kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Hilmi Mert’in de mutluluklarına ortak oldu. Elde ettikleri derecelerden dolayı engelli sporcuları tek tek tebrik eden Dündar, başarılarının devamını diledi.

Bu özel ziyaretten dolayı engelli öğrencilere teşekkürlerini sunan Başkan Dündar, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatla olan bağlarını güçlendirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM) çatısı altında, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Sosyal hayata tutunmalarını kolaylaştırmak için, onların adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Onlar bizim yavrularımız. Engelli gençlerimiz, hayatın birçok alanında başarılar elde ederek, bizim göğsümüzü kabartıyor. Patika Oryantiring Türkiye Şampiyona’nda önemli dereceler elde eden sporcularımız da bizlere büyük mutluluk yaşattı. Yeni başarılara da imza atacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi’nde eğitim gören engelli çocuklar, Başkan Dündar’a kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde ‘Babalar Günü’nüz Kutlu Olsun’ yazılı bir tabak hediye ederken, Dündar da engelli öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediyede çalışan babaları ve baba adaylarını da unutmayan engelli öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları çeşitli hediyeleri personele dağıttı.