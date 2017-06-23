Başkan torun, ramazan ve bayramlaşma programlarını değerlendirdi

Ramazan Ayı çalışmalarını değerlendiren Torun, ramazan ayında kuruluşundan bu yana partilerine hizmet vermiş tüm teşkilat mensupları ile bir araya geldiklerini belirterek,AK teşkilatlardaki birlikteliği perçinlediklerini söyledi.

Başkan Torun, aynı zamanda katıldıkları ve düzenledikleri iftar ve sahur programları ile her kesimden halkla da bir araya geldiklerini söyledi. Torun, özellikle tüm teşkilat mensuplarının katılımları ile düzenledikleri çat kapı iftar programları ile ramazan ayının bereketini yardıma muhtaç ailelerle de paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Torun, il bayramlaşma programının 25.06.2017 Pazar Günü (Bayramın ilk günü) Saat: 13.30’da Merinos AKKM Gönül Dostları Tesisleri’nin bahçesinde gerçekleşeceğini belirterek, tüm teşkilat mensuplarını ve Bursa halkını bayramlaşma programına çağırdı.