Bayram namazı Merinos Parkı’nda kılınacak

Ş. tarafından düzenlenen Şehr-i Ramazan etkinlikleri Ramazan ayının manevi atmosferini Merinos Park’a taşırken, Ramazan bayramına ilişkin hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor.

Merinos Park’ta Harem-i Şerif’teki Osmanlı revaklarından esinlenerek oluşturulan açık namazgâh, teravih namazlarının ardından bayram namazına da ev sahipliği yapacak. 25 Haziran Pazar günü saat 06.21’de kılınacak Ramazan Bayramı namazını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos Park’taki açık namazgâhta Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Ay kıldıracak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılması bekleniyor. Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bakan, ‘Asr-ı Saadet’ döneminde bayram namazlarının camiler dışında da namazgâh olarak hazırlanan yerlerde ailecek kılındığını belirtti. Bakan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in de kendi ailesiyle bayram namazlarını bu namazgâhlarda kıldığını belirterek herkesi Merinos Park’taki Ramazan Bayramı namazının coşkusuna ortak olmaya davet etti.