Bayram tatilinde Balkanlar’a yoğun ilgi

Özellikle Kosova’yı tercih eden Türk tatilciler bölgedeki tarihi mekanları da ziyaret edip ecdadı yad ediyor.

Amerika’nın ekonomik darbe girişimine Türk tatilciler Balkan çıkarmasıyla karşılık veriyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Balkanlar’da Türk baharı yaşanıyor. Binlerce tatilci kurban bayramını büyük büyük dedelerinin ve ninelerinin köylerinde geçirmek için rotayı kuzey batıya çevirince Kosova ve Arnavutluk’ta 2 kez bayram etti. Özellikle bölgedeki ecdad yadigarı tarihi mekanları gezen Türk tatilciler Osmanlı devletinin izlerini taşıyan yapılar hakkında bilgi edinip yad ediyor.

Kosova harbi sırasında Sırp asker Miloş tarafından hançerlenerek şehit edilen Murat Hüdavendigar Han’ın Kosova’nın başkenti Priştina’daki türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. TİKA ve Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yapılan türbenin yanında bulunan 2 bin yıllık dut ağacı senelere meydan okurcasına gelen ziyaretçileri karşılıyor. TİKA tarafından yaptırılan türbenin müze kısmında ise Murat Hüdavendigar Han’a ait 3 adet kavuk ile Murat Hüdavendigar Han’a ait eşyalar ve o döneme ait kitabeler bulunuyor.

Şehit Padişah’ın şehit düşmeden önce emrindeki askerler için ettiği okuyanın içini titreten dua ise müzenin duvarlarını süslüyor. Ayrıca müzede Sultan Reşad Han’ın Kosova’ya geldiği gün kendisini karşılayan 10 binin üzerinde kişi ile birlikte kıldığı cuma namazının fotoğrafları da müze duvarlarında yer alıyor.