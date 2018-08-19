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19 Ağustos 2018 16:42

Bazı pazarlarda kurbanlıklar bitti

Bursa’nın inegöl ilçesindeki bazı kurban pazarlarında hayvan satışı erken sona erdi.

Bazı pazarlarda kurbanlıklar bitti

19 Ağustos 2018 16:42

Kurban pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, büyük baş hayvanlar 8 ile 20 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise bin 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Hayvan pazarında bir çok hayvan satıcısının "bitti" yazısı asması dikkat çekti.


İnegöl’deki pazarlarda hareketlilik had safhaya çıktı. Hayvan pazarına farklı şehirlerden kurbanlık getiren çok sayıda satıcı kurbanlıklarını satarak memlekete dönmeye başladı. Ağrı’dan kurbanlık tosun getiren satıcılardan Sürmeli Muhsin, bayrama iki gün kala hayvanlarının tamamını sattığını belirterek, "Şükürler olsun getirdiğimiz kurbanlıkları bittirdik. Darısı diğer satıcıların başına" dedi.


Erzurum’dan gelen Mehmet Örce ise 26 büyükbaş hayvan getirdiği ve tamamını satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Öte yandan bakanlık tarafından bu yıl düve kesimi yasaklanmasından dolayı hayvan pazarlarında düve girişlerine izin verilmedi. Pazarlarda büyükbaş hayvanlar sadece tosun. Muş’tan gelen hayvan satıcılarından Maşallah Özkan ise buna tepki gösterdi. Özkan, "Tarım Bakanlığı dişi havyan kesimini yasakladı. Her yerde yasak olması lazım. Pazarlarda yasak ama çiftliklerde adamlar satıyor, böyle adalet olmaz" dedi.




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