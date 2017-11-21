Belediye personeline İhale Kanunu anlatıldı

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017 yılı eğitim çalışmaları kapsamında 15-16-17 Kasım tarihlerinde personel eğitim programı düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime müdürlüklerde ihale işlemleri ile ilgilenen personelin tamamı katıldı. Kamu İhale Kurumu Uzmanı Muhsin Açık, Kamu İhale Kanunu ve Uygulamasındaki temel ilkeler ve idarelerce uyulması gereken kurallar, teknik şartnamelerin hazırlanması, doğrudan temin ve ihale uygulamalarından doğan idari, mali ve cezai sorumluluklar gibi yaklaşık 20 temel başlık hakkında bilgiler verdi. İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme Uygulamaları konusunda eğitim veren Sayıştay Uzman Denetçisi Yaşar Gök de, sözleşme türleri, sözleşme uygulamalarının tabi olduğu hukuki rejim, gözetilmesi gereken ilkeler, hak ediş ödemeleri ve muayene kabul ve kabul işlemleri gibi konularda personele eğitim verdi.

Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kaliteli hizmet ve etkin yönetim anlayışını ancak alanında uzman ve eğitimli personel ile gerçekleştirebilirsiniz. alışanlarımıza yönelik meslek içi eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitimlere katılan çalışanlarımız, mevzuat ve yönetmelikler hakkında en son değişiklik ve uygulamaları uzmanlarından öğrenme imkânı buluyor. 3 gün süren ve günlük ortalama 60 personelimizin katıldığı eğitimlerde, çalışanlarımız ihale mevzuatı, hizmet alımları ve yapım işleri gibi belediyeciliğin en temel esaslarını oluşturan konularda uzmanlar tarafından bilgilendirildi” dedi.