BGC üyeleri iftarda buluştu

Renkli görüntülere sahne olan iftar organizasyonu, BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ile BGC yönetim kurulu üyelerinin konukları karşılaması ile başladı.

Yaklaşık 500 konuğun ağırlandığı iftara Bursa’daki medya kurumlarının BGC üyeleri aileleri ile birlikte yer aldı. Salon Medya’nın yanı sıra dış bahçedeki çimenler üzerine hazırlanan masaların da tamamen dolduğu iftarda BGC üyeleri uzun uzun sohbet etme olanağı buldu.

İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’in iftar duasının ardından üyelere ve ailelerine hitap eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, gazeteciler arasındaki sosyal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlamak amacıyla organize edilen iftara katılımın yüksek olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte üyelerin büyük bölümünün Yunuseli BGC Konutlarına taşınmaya başladığını söyleyen Kolaylı, “Geçtiğimiz yıl inşaatların ne zaman teslim edileceğini konuşurken, bu yıl ne mutlu ki evlerimizi teslim aldık ve taşınmaya başladık” dedi.

BGC Başkanı Nuri Kolaylı, daha sonra son bir yılda Sürekli Basın Kartı alan üyelere plaket verdi ve Bursa Gazeteciler Cemiyetine üye olan gazetecilere BGC rozeti taktı.

Sürekli Basın Kartı alan BGC üyeleri; İhsan Altıkardeş, Kenan Kibar, Hasiye Yiğitbay, Hasan Boztürk, Hakan Işıkkent, Osman Başeğmez, , Yusuf Kotaman, Behtiye Kaya Kayıhan, Mahmut Aykut Güngör, Salih Demirci ve Alparslan Çallı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne son bir yılda üye olan gazeteciler; Ali Fuad Gölbaşı, Emre Baki Görgülü, Yaman Kaya, Zafer Akpınar, Fatma Dillioğlu, Mehmet Çetinkaya, Doğan Ay, Mine Cansu Mazı, Yasemin Özkerem, Elif Kuş, Erdal Şimşek, Meral Gül, Sercan Balamur, Cem Akçay, Onur Aktaş, Ali Şahin, Turgay Akbulut, Gökçe Ülker, Okan Yüksel, Canan Deniz, Süleyman Turunç, İsmail Şahin, Furkan Kahraman ve Ali Sinan Gürbüzol.