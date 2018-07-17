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17 Temmuz 2018 15:42

Binalar kamulaştırılıyor mahalleler nefes alıyor

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, istimlâk ettiği binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor.

Binalar kamulaştırılıyor mahalleler nefes alıyor

17 Temmuz 2018 15:42


Emlak İstimlâk Müdürlüğü tarafından 2018 yılı kamulaştırma planlarında yer alan taşınmazlar belediye yatırım programına dâhil edilerek kamulaştırılma işlemlerine başlanıyor. İmar planlarında yolda kalan Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi 290 ada 28 parselde bulunan 3 katlı bir binanın daha kamulaştırması yapılarak yıkım işlemleri başlatıldı.


Yapılan imar düzenlemeleri sonrasında yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana, planlı ve modern Gemlik için çalışıyoruz. Gemlik’in bazı bölgelerinde yaptığımız istimlâkler ile eğitim alanları oluşturuyoruz. Yeni meydanlar kazandırma, yolları açma ve genişletme, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı ve yaşanılabilir alanlar oluşturmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.


Başkan Yılmaz, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.




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