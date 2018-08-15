Bursa barajlarında son durum

Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın ocak ayına yetecek kadar suyu var.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 62.26, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91.77 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 77.30 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin ise 51 milyon 412 bin 152 metreküp olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.