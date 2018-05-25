Bursa Büyükşehir ekipleri işbaşında

BUSKİ ekipleri 50 iş makinası ve 70 personel ile Hüdavendigar, Dikkaldırım mahallellerinde selden etkilenen sokakları temizleme çalışmalarını gerçekleştirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ise 7 ekiple bu çalışmalara ve heyelandan kapanan Orhaneli Yolu’nu açma çalışmalarına destek veriyor.

Bursa’da akşam saatlerinde hızını arttıran yağmurun oluşturduğu sel suları Dikkaldırım Karaağaç mevkiindeki ağaçları sürükleyerek Karaoğlan Deresi’ne taşıdı. Karaoğlan Deresi’nin yön değiştirmesiyle Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinin sulara maruz kalmasına sebep oldu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı fen işleri, yol bakım, itfaiye ve BUSKİ ekipleri ilk dakikalarından itibaren heyelan ve su baskını yaşanan bölgelere müdahale etti. Orhaneli Yolu’nda 3 noktada meydana gelen toprak kayması sebebiyle kapanan yol fen işleri ekiplerinin 2 greyder, 1 dozer, 2 ekskavatör, 4 kamyon, 2 gsp ve 4 işçinin çalışmasıyla kısa sürede tek şeritten trafik akışı sağlandı. Orhaneli Yolu’nda yol açma ve heyelan kaldırma çalışmaları devam ediyor. 2 saat içerisinde yolun büyük bir kısmının trafiğe açılacağı bildirildi.

BUSKİ 50 iş makinesi ve 70 personel iş başında

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) bağlı ekipler de yağışla birlikte olay yerinde çalışmalarına başladı. BUSKİ’nin 50 iş makinesi ve 70 personeli Dikkaldırım Karaağaç Mevkii’nde sel sularından etkilenen Bent Caddesi, Hikaye, Hicran, Haymana, Halat, Uludağ, 13. Sokak ve 14. Sokak’ta çalışmalarına devam ediyor.

İtfaiye 7 ekiple müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise Hüdavendigar ve Dikkaldırım mahallelerindeki su baskınları ile Orhaneli Yolu’ndaki toprak kaymasına 7 ekiple müdahale etti. 5 ekip Hüdavendigar Mahallesi’nde çalışmalarını devam ettirirken, 2 ekip ise Orhaneli Yolu’ndaki yol açma çalışmalarına destek veriyor.