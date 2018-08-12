Bursa Büyükşehir’den üniversite adaylarına tercih desteği

Liseyi ve ardından sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler, üniversite hayatları için tercihlerini yapmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere geleceklerini belirleyecek bu tercihlerde yol gösterici olabilmek için kolları sıvadı. 11-12 Ağustos tarihlerinde Kent Meydanı, Ulucami Orhangazi Parkı ve Görükle’de oluşturulan noktalarda 12 rehber öğretmen aracılığıyla öğrencilere tercihleriyle ilgili profesyonel destek verildi.

“Gençler en büyük zenginliğimiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Gençler, bizim en büyük zenginliğimizdir. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin önünü açmak, onların yarınlara hazırlanmasına destek vermek en önemli görevlerimizdendir” dedi.

Sınav maratonunun bittiğini, şimdi ise öğrencilerin ve ailelerin daha büyük heyecanla zorlu tercih sürecinde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreç gençlerimizin geleceğini belirleyecek olan bir viraj. Tercih süreci profesyonel destek alınarak geçilmesi gereken bir aşama. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak için tercih danışma noktaları oluşturduk. Bu noktalarda 12 rehber öğretmenimiz cumartesi ve pazar günleri boyunca öğrencilere tercihlerinde yol gösterici oldular” diye konuştu.

Tüm öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar dileyen Başkan Aktaş, gençlerin iyi birer gelecek yaşamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.