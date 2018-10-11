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Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak muhtarlarla bir araya geldi

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’daki muhtarlarla bir araya geldi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa'daki muhtarlarla bir araya geldi. Ak, şehirdeki asayiş ve uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi aktardı.


Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, muhtarlarla bir araya geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki toplantıda Ak, kentteki asayişin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadelede muhtarlara büyük görev düştüğünü söyledi. Birlikte hareket etmelerinin önemli olduğuna değinen Ak, "Bizler emniyet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama asıl mücadele için uç beyleri ile bir araya gelmenin öneminin de farkındayız. Eğer bu toplantının sonunda istediğimizi elde edersek bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz" dedi.


Toplantıda açıklamanın ardından muhtarlara sunum yapıldı. Sunumum bitmesiyle birlikte muhtarlar Ak'a mahallelerindeki sorun ve olaylarla ilgili bilgi verdi.

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