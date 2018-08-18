Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 15:21

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

18 Ağustos 2018 15:21


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı. Şahısların üstünden bir miktar sentetik kannobinoid ile metamfetamin çıktı. Uyuşturucu sattıkları tespit edilen Y.Y., M.K. ve Y.K.’nin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. 3 kişinin üzerinde, arabasında ve evlerinde yapılan aramalarda 65 gram sentetik kannobinoid, 13 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.


6 kişiye idari para cezası kesilirken, Y.Y., M.K. ve Y.K. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç