Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı. Şahısların üstünden bir miktar sentetik kannobinoid ile metamfetamin çıktı. Uyuşturucu sattıkları tespit edilen Y.Y., M.K. ve Y.K.’nin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. 3 kişinin üzerinde, arabasında ve evlerinde yapılan aramalarda 65 gram sentetik kannobinoid, 13 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

6 kişiye idari para cezası kesilirken, Y.Y., M.K. ve Y.K. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.