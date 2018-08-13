Bursa sahillerinden sevindirici haber

Sahillerdeki numunelerin temiz çıkması bölge sakinleri ile tatilcileri sevindirdi.

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajdan alınan su numuneleri tahlil edildi. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde "toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok" parametrelerinin 16 plajda değerlerin altında, 8 plajda ise kılavuz değerle zaruri değer aralığında olduğu tespit edildi.

Bursa’nın "İyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

Gemlik: Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Narlı Halk Plajı ‘iyi kalite su’, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, ‘orta kalite su’.

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajında ’iyi kalite su’. Coşkunöz Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı ’iyi kalite su’, Kurşunlu Halk Plajı ‘orta kalite su’.

İznik Gölü: İnciraltı Halk Plajı ve Göllüce Halk Plajı ’iyi kalite su’, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü’orta kalite su’.