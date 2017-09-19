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19 Eylül 2017 09:53

Bursa’da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Bursa’da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa’da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

19 Eylül 2017 09:53


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hacı İlyas Mahallesi Dinç Sokak üzerindeki altı katlı bir binada meydana geldi.


Erdal Sarı’ya ait olduğu öğrenilen çatı katında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Mahalle sakinleri, binada oturan vatandaşların zillerine basarak uyarırken, olay yerine de itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına alırken evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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