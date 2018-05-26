Bursa’da akıllı kavşaklara ‘vatandaştan’ tam not

Hizmete aldığı yatırımlarla Bursa’nın birçok alanda daha yaşanabilir olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın en büyük sıkıntıları arasında yer alan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine’ görevi devralmasıyla birlikte harekete geçen yetkililer, ‘kısa sürede 6 akıllı kavşak uygulaması ile 29 kavşak düzenlemesi yaparak’ trafiğin yüzde 40 oranında nefes almasını sağladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşakları ele alındı. Bu bölgelerde geometrik düzenleme çalışmaları yapılarak, şerit sayısı artırıldı ve kavşak noktalarında ‘asfalt üzerine’ manyetik dedektör sistemi kuruldu. Bu şekilde ilk aşamada, şehir trafiğinin kilit noktası durumundaki 6 alanda sistem akıllı hale getirildi. Trafiğe yönelik çalışmalar, sadece akıllı kavşak uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Şehrin muhtelif 29 bölgesindeki kilit noktalar, aynı çalışmalar kapsamında ele alındı. Yapılan düzenlemelerle birlikte, adı geçen bölgelerdeki araç işleyişi rahatlatılmış oldu.

Kesintisiz trafik için müdahaleler sürecek

Bursa’da ulaşımın kesintisiz hale getirilmesine yönelik müdahalelerin süreceğini ifade eden belediye yetkilileri, dönel adaya sahip 6 kavşaktaki fiziki hareket alanının dar, araç yoğunluğunun ise fazla olduğunu, bu nedenle trafikte ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Dönel adalardaki sıkıntının trafiğin diğer alanlarını da etkilediğini, dikkatsiz sürücülerin de katkısıyla kara yolunda normal seyir halinde bulunmanın imkansız hale geldiğini vurgulayan yetkililer, son 4 ayda yapılan çalışmalar kapsamında dönel adaların kaldırıldığını, bu bölgelerde şerit genişletme uygulamalarının yapıldığını, sola dönüş alanlarının akıllı sistemlerle düzenlenmesiyle birlikte kısmen de olsa trafikte kesintisiz akışın sağlandığını ifade etti.

Vatandaştan Başkan Aktaş’a teşekkür

Bursa’da ulaşımı rahatlatmak adına atılan adımlar hızlı bir şekilde sürerken, vatandaşlar da yapılan düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önceki kavşakların çok geniş tutulduğunu ve bunun da trafik akışını yavaşlattığını söyleyen vatandaşlar, yeni uygulamayla birlikte ulaşımda yaşanan keşmekeşin en aza indirildiğini ifade etti. İnsanların birbirlerine saygılı olması ve çizgi ihlallerine uyması durumunda trafiğin daha da rahatlayacağına dikkat çeken Bursalılar, düzenlemelerin yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Kavşaklardaki dönel adaların kaldırılması ve verilen elektronik desteklerle araç akışının rahatladığını belirten vatandaşlar, uygulamanın şehrin tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını istedi. Kavşaklar ve ışıklarda bekleme süresinin kısaldığına dikkat çeken vatandaşlar, hayatı kolaylaştıran müdahalelerin sürmesi gerektiğini aktardı.