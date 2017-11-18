Bursa’da alışveriş çılgınlığı

Bursalılar yoğun ilgi gösterirken, düzenlenen gelinlik defilesinde ise vatandaşlar telefonları ellerinde düşürmedi.

VIP konseptinde düzenlenen NUNFEST ile dünyanın ünlü markaları Bursalılarla buluştu. 50’ye yakın seçkin markanın yer aldığı alışveriş festivalinde eşarptan mantoya, etekten gelinliğe, makyaj malzemelerinden ev gereçlerine kadar binlerce ürün yer aldı. Sheraton Otelde düzenlenen etkinlikte, alışveriş festivalinin yanı sıra sosyal etkinliklerle Bursalı kadınların hayatına renk katıyor.

Alışveriş için gelen vatandaşlar düzenlenen Setr-i Nur gelinlik defilesine ise büyük ilgi gösterdi. Ünlü mankenlerin bulunduğu defilede, 30’a yakın gelinlik katılımcılara tanıtıldı. Yarın ise saat 12.30’da Yusuf Güney, katılımcıları şarkılarıyla eğlendirmeye devam edecek.

İki gündür gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren NUNFEST Sahibi Hülya Özdemir, "Şuanda 11incisini düzenlediğimiz festivalin son gününe kadar 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Alanda şuanda dünyaca ünlü 50’e yakın firma yer alıyor. Festivalin sonunda buraya gelenlerin memnun ayrıldığını görüyoruz. Buda bizleri çok mutlu ediyor. Bu festivalle birlikte düzenlenen gelinlik defilesi de büyük ilgi gördü. 4 günün sonunda yapacağınız çekiliş ile 2 kişiyi Umreye göndereceğiz” dedi.