Bursa’da alışveriş çılgınlığı

Seyhanlar ve Seyhan Ekspres marketlerinde süper cuma coşkusu yaşandı. Fiyatlarda büyük indirime gidilmesiyle mağazalarda adeta kuyruk oluştu. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdikleri ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Seyhanlar Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Seyhan, “Süper cuma fikri aslında Seyhan Ailesi olarak çok uzun zamandır aklımızda olan bir projeydi. Böyle inanılmaz indirimler içeren ve piyasa koşullarının neredeyse 5 yıl geriye götüren bir kampanyayı kurgulayarak, kentimiz sakinlerine böyle bir imkan sunmak tedarikçilerimizin desteği olmadan da mümkün değildi. Tedarikçilerimizden gelen güç ve Seyhanlar olarak kendi imkanlarımızı da kullanarak bu gün halkımıza, bambaşka imkanlar ve inanılmaz fiyatları bir arada sunduk. Türk perakende piyasası bugün ülkemizin içinde bulunduğu dar boğaz sebebiyle satışların zayıfladığının farkında. Piyasa koşullarının toparlanması da ancak karşılıklı fedakarlık ve özveriyle sağlanabilir diye düşünüyorum. Böyle büyük indirimler küçülen piyasaların büyümesine yardımcı olduğu gibi kentimiz ekonomisine de can verecektir diye düşünüyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın alışveriş konusunda bazı refleksleri var” diyen Seyhan, şu açıklamada bulundu:

“Nereden alışveriş yapılırsa yapılsın bu refleksler mutlaka ortaya çıkıyor. Yeni dijital iletişim yöntemleri ile birlikte de müşterilerimizle iletişimimizi çok geliştirmemiz sebebiyle süper cuma konusuna böyle yoğun bir alakanın olacağını görüyorduk. Bizi fiyatları 5 yıl geriye götüren böyle bir kampanya yapma fikrini aslında yine yeni iletişim yöntemleri sayesinde müşterilerimiz verdi diyebiliriz. Onların fikirlerini sorduğumuz dijital platformlar üzerinden gelen yorumlar daha büyük indirimlerin olabilmesi yönündeydi. Biz Seyhanlar market olarak şu an 113 şubemizle hizmet vermekteyiz oldukça geniş bir satış mağazamızın bulunması halkımıza hizmet sunarken düşük fiyatlar sağlayabilmemizin en önemli nedeni diyebiliriz. Zaten bir süredir yerli et satıyor olmamıza rağmen ithal etle ilgili sunulan fiyat politikasını uyguluyoruz. Bugün de bu kampanyaya gösterilen ilgi ile bu süreci taçlandırmış olduk. Halkımıza gösterdiği teveccüh ve yoğun ilgi için çok teşekkür ediyoruz.”

Kampanyanın devamıyla ilgili bilgi veren Seyhan, "Bursa’nın en büyük yerel market zinciri olmanın verdiği sorumlulukla bu tarz kampanyalara her zaman devam etmek yönünde. Bir şirket politikamızda şekilleniyor şu anda. Ailemiz ve bizlerle birlikte çalışan profesyonellerimizle birlikte bu tarz bir kampanyayı belirli periyotlarda yapmanın ne gibi sonuçları olacağıyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ama Bursa halkının şüphesi olmasın, Seyhanlar Market tüm şubelerinde çok ciddi indirimler açıklayarak devam edecek diyebilirim. Tüketicilerimize her zaman en iyi ürünleri en uygun fiyata sunmak konusunda çaba göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.