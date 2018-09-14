Bursa'da balık ölümleri protesto edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son zamanlarda artan balık ölümleri protesto edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son zamanlarda yaşanan balık ölümlerinin sebebi belirsizliğini koruyor. İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi'nde dere kenarında yapılan açıklamaya Doğa-Der üyeleri, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, balık ölümlerinin yaşandığı mahallelerin muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak, "İnegöl'de sadece 2018 yılı içinde farklı tarihlerde dört kez toplu balık ölümleri görüldü. 7 Mart Boğazköy barajında, 24 Temmuz Şipali, 3 Eylül Hasanpaşa, 5 Eylül Kulaca mahallelerinde toplu balık ölümleri oldu. Derelerimizi kirletenler bu güne kadar açıklanmadı. 30 yıl öncesine kadar suyunu içtiğimiz Kocadere'yi kirleten tesisler nedeniyle tarlalarımızı bile sulayamaz hale geldik. Oysa yüzyıllar önce bu dere buradan aktığı için köylerimiz buraya kuruldu. Tarlalarımızı bu dereden akan suyla sulamak zorunda kalıyoruz. Kuyu suyu giderek daha derine çekiliyor. Tarlalarımızın yanından akan Kocadere'nin suyunu kullanamamamız bizi endişelendiriyor. Madem deremiz bu kadar kirletecekti deremizin kenarına neden bu tesislerin yapılmasına izin verildi? Bu tesislerin yapılmasına izin verenler kirletilmesini de engellemek zorundadır" dedi.

Dereleri kirleten tesislerin, zehirli suları gece ya da hafta sonu gibi mesai saatleri dışında bıraktığını iddia eden Gökbayrak, "Devlet kurumları gelip örnek aldığında ise dereden akan su balıkları öldüren kirlilikten azaltılmış, balıklar ise kokmuş olmaktadır. Biz, Kulaca, Hasanpaşa, Şipalı, Bilalköy, Hamzabey ve Boğazköy köylüleri olarak deremizin üzerine kaplayan toplu balık ölümlerine neden olan tesislerin, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da korunmasını, konunun oldubittiye getirilerek örtbas edilmesini artık kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Derelerimiz eskiden pırıl pırıldı"

Kulaca Mahallesi'nde ikamet eden Resmiye Uğur ise "Bizim çocukluğumuzda bu derelerde büyüklerimiz buğday yıkarlardı. Biz de bu derelerde yıkanırdık. Sabah ezanlarında testilerimizi alıp annelerimiz dereye su doldurmaya gelirdi. Deremiz çok güzeldi. Şimdi ise bataklıktan giremiyoruz. Biz bunların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, derelerin eskiden pırıl pırıl aktığını ifade ederek, "Fabrikalar yapıldıktan sonra bunların ayarları kaçtı. İnegöl'de 7 tane dere bulunuyor. Derelerin içerisinde en temizi de bu deredir esasında. Bir kısmı Oylat tarafından bir kısmı Mezitler tarafında gelir. Bu balık ölümleri çok nadiren oluyor. Bu da demek oluyor ki buraya pislik salınıyor" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar dağıldı.