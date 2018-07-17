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17 Temmuz 2018 10:57

Bursa’da ’Dostluk Koşusu’na yoğun ilgi

Bursa Masterler Atletizm Kulübü’nün geleneksel olarak düzenlenen 9 kilometrelik ‘Dostluk Koşusu’na Türkiye’nin farklı illerinden 250 atlet katıldı.

Bursa’da ’Dostluk Koşusu’na yoğun ilgi

17 Temmuz 2018 10:57


Kestel’e bağlı Kazancı Mahallesi’nde düzenlenen koşuda Bulgaristan’dan da 12 atlet yer aldı. 9 kilometrelik koşuda genel klasman erkekler kategorisinde Levent Kuva birinci, Ahmet Bayram ikinci, Kudret Arabacı ise üçüncü oldu. Bayanlarda ise Nevin Şahin birinci, Dilek Soy ikinci, Malina Ivanova ise üçüncü oldu.



"Her yıl talep artıyor"


Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkan Yardımcı Enver Koç, 13 yıldan beri bu koşuyu düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl koşuya 250 atlet katıldı. Geçen sene 150 kişi katılmıştı. Her yıl talep artıyor. Çok daha fazla talep olmasına rağmen imkanlarımızdan dolayı 250 kişiyi yarışa dahil edebildik. Belediyelerden de bu tür organizasyonlara destek vermelerini bekliyoruz. Biz de kulüp olarak insanları spora çekmeye çalışıyoruz” dedi.




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