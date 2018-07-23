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23 Temmuz 2018 09:38

Bursa’da Fulin heyecanı

Türk pop müziğinin yeni sesleri arasında yer alan Fulin, Bursalılara muhteşem bir gece yaşattı.

Bursa’da Fulin heyecanı

23 Temmuz 2018 09:38


Türk pop müziğinin yeni sesleri arasında yer alan Fulin, Bursa Hayal Kahvesi’nde sahne aldı. Gece geç saatlere kadar devam eden konserde, Fulin seyircilerden bol bol alkış aldı.


Bursa’da gerçekleştireceği ilk konser olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Fulin, "Kaç gündür bu konser için hazırlanıyoruz, deliler gibi stüdyolardan çıkmıyoruz" diye konuştu.


Seyircilere sürpriz yapacağını belirten Fulin, "Manga’dan bir şarkı söyleyerek bugüne kadar hep pop şarkı dinleyen seyircilerime, rock şarkı söyleyerek sürpriz yapacağım" dedi.


Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen genç sanatçı, "İmra Haydaroğlu ile yazın dinleyicilerle buluşacak süper bir klip çektik. Söz, müzik bana ait. Çok farklı ve eğlenceli bir şarkı oldu, insanlar bu şarkıyı çok beğenecek" dedi.




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