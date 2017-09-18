Bursa’da kaşıntı tutan 22 kişi hastaneye başvurdu

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Yörükler köyünde iki gündür özellikle çocuklarda görülen kaşıntı şikayeti bugün akşam saatlerinde arttı. Aşırı kaşıntı üzerine çocuk ve yetişkin 22 kişi İznik Devlet Hastanesine geldi. Kaşıntı şikayeti olanlara acil serviste alerji iğnesi vuruldu. 2 kişi ise kaşıntının sebebinin bulunması için test yaptırılmak üzere Bursa’ya sevk edildi.

Belediye Başkanı Osman Sargın ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Hersek hastaneye gelerek, doktorlardan bilgi aldı. Sargın, olayın alerjik olduğunu, endişe edilecek bir durumun olmadığını söyleyerek, “Muhtemelen böcek ısırmasından da olmuş olabilir. Böylelikle bulaşmışta olabilir" dedi.