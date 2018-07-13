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13 Temmuz 2018 02:31

Bursa’da kıskançlık kavgası: 2 yaralı

Bursa’nın merkezinde Valilik önünde 2 grup arasında meydana gelen kavgada kan döküldü.

Bursa’da kıskançlık kavgası: 2 yaralı

13 Temmuz 2018 02:31

Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken çevredeki vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi.



Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Heykel Valilik önünde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Heykel Valilik önünde oturan iki grup arasında eski kız arkadaşını kıskanan Murat Aras İsmail Şahin ve Murat Şahin arasında tartıma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken tarafların yanında bulunan arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Uzun süren kovalamacanın ardından belinde bulunan bıçağı çıkaran Murat Aras, İsmail Şahin ve Murat Şahin isimli şahsı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Murat Şahin’i Çekirge Devlet Hastanesine İsmail Şahin’i Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro ekibi şüpheli Murat Aras’ı olay yerine yakın bir yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan İsmail Şahin ve Murat Şahin’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.




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