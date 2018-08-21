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21 Ağustos 2018 23:10

Bursa’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da bir minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

21 Ağustos 2018 23:10


Edinilen bilgiye göre kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cerrah Kavşağından gelip itfaiye istikametine doğru seyir halinde olan Çetin K. idaresindeki 34 HP 9369 plakalı kapalı minibüs, Murat B. idaresindeki 16 JN 866 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle motosiklet minibüsün altına girdi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa burada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.


Yaralı şahıs burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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