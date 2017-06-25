Bursa’da ödüllü Maraş dondurması izdihamı

“Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlenen etkinliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Golf Dondurma’nın “Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlediği etkinlik, Bursa Kent Meydanı AVM’de gerçekleşti. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; yapılan çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve sınırsız Maraşım ikramı ile bayram arifesinde, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatıldı. Özellikle çeşitli ödüllerin dağıtıldığı ‘çarkıfelek’ yarışmasına katılmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Keçi sütünden yapılan orijinal Maraş dondurması ‘Maraşım’; vatandaşlara, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının oynadığı “Süt Kardeşler” filmi gösterimiyle dağıtılmaya başlandı. Vatandaşlar açık hava sinemasıyla hem nostalji yaşadı hem de ikram edilen dondurmaları tattı.

Maraşım, eşsiz tadını; keçi sütü ve Ahir Dağlarından gelen sahlepten aldığı için diğer dondurmalardan ayrılıyor. Maraşım, Golf Dondurma’nın, Kahramanmaraş’ta kurulan yüksek teknoloji ve modern fabrikasında, Maraş Dondurması’nın geleneksel kıvamıyla üretiliyor. Maraş dondurması geleneği Golf’ün fabrikasında yaşatılıyor.

Maraşım, Ramazan’a özel olarak, dondurmasını tatlıyla yemeyi seven vatandaşlar için geleneksel tatlar hazırladı. İrmik Tatlısı, Ayva Tatlısı, Kabak Tatlısı, Ekmek Kadayıfı ve Tel Kadayıf. Bu enfes tatlılar, muhteşem Maraşım Sade dondurma ile daha da lezzetlenerek tüketiciyle buluştu. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen “Maraşım ile Ramazan Şenlikleri” 26 Haziran Pazartesi Bodrum İskele Meydanı’nda devam edecek. Ramazan Şenlikleri’nde Maraşım, katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşatırken aynı zamanda, beğeniye sunduğu yeni ürünlerinden Maraşım İrmik Tatlılı Sade Dondurma ve kornetten kupa birçok çeşidinin ikramı ile de tüm aile bireylerinin gönüllerini bir kez daha fethedecek.