Bursa’da Ramazan coşkusu sürüyor

Merinos Park’ta yer alan sahnede iftar sonrası Oyuncu Anne Merve Gülcemal ve Pedagog Betül Karaca, ‘Hanemize Ramazan geldi’ programı ile aile-çocuk ve Ramazan ilişkisini değerlendirdi. Teravih namazı sonrası Ulucami Müezzini Bilal Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İzani Turan ve Ali Haydar Yıldırım, seyircilerin Ramazan’a ilişkin sorularını cevapladı. Hüdavendigar Kent Parkı’nda ise ilk olarak Hayali Esat Taşatmanlar, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile etkinlik alanında bulunan aile ve çocukların ilgi odağı oldu. Teravih namazı sonrası Yenişehir Yusuf Ateş İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Arslan, Kur’an tilaveti ile Ramazan etkinliklerine katılanları mest etti. Yunus Emre Kır moderatörlüğünde Bursa İl Müftülüğü Baş Vaizi Mehmet Kutlay, etkinlik alanını dolduran ziyaretçilerin sorularına cevap verdi.