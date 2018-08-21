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21 Ağustos 2018 08:57

Bursa’da şehitliklerde buruk bayram

Bursa’da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti, dualar okudu.

Bursa’da şehitliklerde buruk bayram

21 Ağustos 2018 08:57


Kurban Bayramı’nın ilk günü Bursa’daki tüm mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu. Ölen yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, mezarları suladı, çiçekler dikti, Kuran okuyup dualar etti.


Bursa Pınarbaşı şehitliğinde ise hüzünlü anlar yaşandı. Şehitlikleri ziyaret eden sadece şehit yakınları olmadı. Diğer vatandaşlar da şehitliğe girerek, vatan uğruna canını kaybeden tüm şehitlerin mezarı başında dualar etti


1995 yılında şehit olan ağabeyini ziyarete gelen bir vatandaş ise bayramın hüzünlü geçtiği oğlu ile şehitliğe ziyarete geldiklerini dile getirerek, "Vatan sağolsun" dedi.




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