Bursa’da şüpheli ölüm

Olay Akbaşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki B.B, arkadaşları M.Y. (43) ve S.Ş. (25) ile birlikte akşam saatlerinde araba ile gezmeye gitti. İnegöl’e bağlı Akbaşlar Mahallesi’ne giden 3 arkadaş, iddiaya göre burada alkol ve uyuşturucu aldı. Bir müddet burada vakit geçiren arkadaşlar, daha sonra İnegöl şehir merkezine dönerek burada gezmeye devam etti.

Sabaha kadar gezen 3 arkadaştan 25 yaşındaki B.B. sabaha doğru fenalaştı. Arkadaşları B.B’yi özel bir hastaneye götürdü. B.B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından B.B’nin cenazesi ailesine teslim edildi. B.B. İnegöl’de kılınan cenaze namazını müteakip defnedilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.