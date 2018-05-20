Bursa’da tedavi gördüğü hastaneden kaçan yaşlı adam ölü bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde Bursa-Ankara çevre yolu kenarında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kolunda hastanede tedavi gördüğünü belirten bileklik ve göğsünde elektrot takılı halde yerde yattığını gören yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede şahsın elinde çakmak olduğunu tespit etti. Sağlık yetkilileri ise şahsın alkol tedavisi gördüğünü ve hastaneden kaçtığını, bilekliğinde ise ’Kimsesiz’ yazdığını belirledi. Olay yerine gelen savcının emri ile cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ediyor.