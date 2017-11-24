Bursa’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 10 indirim geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’da indirime gidildiğini açıkladı. Aktaş, “25 Kasım’dan itibaren Bursaray’da tam ücretinde yüzde 10, öğrenci ücretinde yüzde 17’e varan indirime gidiyoruz. Çalışmaya, halkımıza hizmet etmeye devam. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Aktaş, vatandaşların toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde tenzilatlı tarifenin bugünden itibaren uygulamaya geçtiğini belirterek, "Vatandaşların vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlarla ulaşımı için Burulaş önemli adımlar atacak" dedi.

Başkan Aktaş, başta toplu ulaşım olmak üzere Burulaş’ın hizmet verdiği 8 ayrı alanla alakalı bütün konuları incelediklerini, aksaklıkların giderileceğini kaydederek, "Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, indirim oranını yüksek tuttuk. İnşallah Burulaş yaptığı hizmetlerle, atılımlarla insanımızın sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlarla ulaşımı noktasında önemli adımlar atacak. Çok yönlü bir yapı var. Otobüsler, halk otobüsleri ve farklı farklı türde araçlarımız var. İlçelerimizden ulaşanlar var. Bunları bir plan dahilinde bir bir sonuçlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu arada ameliyat olan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Dr Yusuf Ulcay’ı ziyaret eden Alinur Aktaş, yoğunluğunun zirve yaptığı bir saatte Üniversite’den metroya binerek Merinos’a kadar halkla sohbet ederek gelmişti.

Öte yandan Bursa’da su fiyatlarına da yüzde 10 indirim gelmişti.